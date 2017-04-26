Il CIS promuove reading di lettura

Giovedì 27 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove reading di lettura “Versi intrecciati di autori dialettali e in lingua”. Dirige e modera la prof.ssa Maria Florinda Minniti, docente di Italiano e latino presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. La manifestazione fa parte di un ciclo di incontri che il Sodalizio, da più di un decennio, propone con lo scopo di promuovere e divulgare, ad ogni livello culturale e sociale, l’interesse per la letteratura, l’arte e la creatività nelle loro variegate espressioni, con particolare riferimento all’area territoriale della Calabria. Il reading è aperto a poeti, scrittori e artisti che potranno leggere o commentare composizioni proprie o di altri autori.