Il CIS promuove ‘Rembrandt: la poetica della luce’

Il ciclo Invito alla bellezza dedica il nono incontro al pittore olandese e al suo modo di rappresentare la luce e il contrasto con l'oscurità

Mercoledì 7 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo “Invito alla bellezza”, promuove il nono incontro “Rembrandt Van Rijn “La poetica della luce”. Attraverso video proiezione relazionerà il dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, componente del Comitato Scientifico del CIS.

Rembrandt (Leida, 15 Luglio 1606 – Amsterdam, 4 Ottobre 1669) è stato uno dei più grandi pittori della storia dell’arte europea e il più importante di quella olandese. Rembrandt assieme a Caravaggio sono i due più grandi maestri in assoluto della Storia dell’Arte di tutti i tempi.

Il principale merito che si riconosce loro è quello di aver saputo rappresentare la luce e il contrasto con l’oscurità all’interno delle loro opere. Il periodo di attività in cui operò Rembrandt coincide con quello che gli storici definiscono l’Età dell’oro olandese.