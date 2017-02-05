Il Cis promuove un incontro su Rubens

Lunedì 6 febbraio 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo “Invito alla bellezza”, promuove il decimo incontro “Rubens: la furia del pennello, il padre del Barocco”.

Attraverso video proiezione relazionerà il dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, componente del Comitato Scientifico del CIS. Il pittore fiammingo Pieter Paul Rubens (1577-1640) rappresenta senz’altro l’artista che diede il maggior contributo alla definizione di una pittura di stile barocco. La sua attività pittorica si è sviluppata prevalentemente ad Anversa, ma numerosi e notevoli sono stati i suoi soggiorni all’estero. Tra il 1600 e il 1608 conobbe la grande arte italiana del Cinquecento, in particolare quella veneziana di Tiziano, Veronese e Tintoretto. Rubens fu considerato uno dei pittori più colti del suo tempo. Nella sua pittura, l’impetuosità dello stile e l’arditezza delle sue concezioni formali furono sempre bilanciate da una meticolosa raffinatezza e da una straordinaria qualità di esecuzione.