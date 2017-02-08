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Il Cis promuove un reading di lettura di autori dialettali

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria propone il reading di lettura Versi intrecciati di autori dialettali e in lingua, giovedì 9 febbraio

08 Febbraio 2017 - 10:21 | di Redazione

La gioia di scrivere, serata su Wisława Szymborska al Chiostro di San Giorgio

Giovedì 9 febbraio, alle ore 18.00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove reading di lettura “Versi intrecciati di autori dialettali e in lingua”. La manifestazione fa parte di un ciclo di incontri che l’Associazione, da più di un decennio, propone per valorizzare e fare conoscere ad ogni livello culturale e sociale l’arte e la creatività di autori calabresi. L’incontro è aperto a poeti, scrittori e artisti che potranno leggere o commentare composizioni proprie o di altri autori.

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