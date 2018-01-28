Il Cis ricorda ‘Vincenzo Panuccio: l’impegno civile e culturale di un maestro del Diritto’
Lunedì 29 gennaio alla biblioteca De Nava il Cis della Calabria ricorda il maestro del Diritto Vincenzo Panuccio con un incontro aperto alla città
28 Gennaio 2018 - 15:02 | di Eva Curatola
Lunedì 29 gennaio 2018, alle ore 16:45, presso la biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Vincenzo Panuccio: l’impegno civile e culturale di un maestro del Diritto”.
Ne parleranno i relatori: prof. avv. Michele Salazar, Consigliere Nazionale Forense; prof. Daniele Cananzi, prof. associato di Filosofia del Diritto – Università “La Sapienza” di Roma e “Mediterranea” di Reggio Calabria; prof.ssa Francesca Maria Panuccio, prof. associato di Diritto Privato Comparato – Università di Messina, Diritto di Famiglia e dei Minori – Università per Stranieri “D. Alighieri” – Reggio Calabria.
Coordinerà l’evento Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Vincenzo Panuccio, nato a Reggio Calabria (4 dicembre 1923 – 7 luglio 2016), laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Messina il 18 novembre 1944, già Preside della Facoltà di Economia e Commercio dal 24 gennaio 1968 all’aprile del 1982 (rieletto quattro volte all’unanimità), è stato Direttore da 28 anni della Rivista giuridica “in Iure praesentia”, da lui fondata nel 1975.
Autore di 11 monografie e di 500 scritti minori per complessive 9.000 pagine, medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per i benemeriti della cultura e dell’arte, prof. emerito della Università di Messina dal 1997 e presidente dell’associazione “Amici del Museo”, è stato un infaticabile promotore di innumerevoli iniziative culturali e scientifiche che hanno dato lustro alla Città dello Stretto.
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