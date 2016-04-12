CIS: tavola rotonda ‘Germi ed organismo umano, una sfida infinita’

Il Centro Internazionale Scrittori promuove una tavola rotonda sulla prevenzione e la terapia delle infezioni respiratorie, in particolare la polmonite

Nello spazio “Officine Miramare” di Reggio Calabria, giovedì 14 Aprile 2016, alle ore 17.30, il Centro Internazionale Scrittori, con il patrocinio dell’ordine dei medici della Provincia di Reggio Calabria, nel contesto del ciclo di incontri sulla medicina, promuove la tavola rotonda “Germi ed organismo umano, una sfida infinita. La prevenzione e la terapia delle infezioni respiratorie, in particolare della polmonite, rimane oggi, a tutte le età una grande sfida per il clinico e la sanità pubblica. Partecipano: dott. Angelo Pasquale Barbaro, microbiologo, responsabile servizio di Microbiologia Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott. Demetrio Costantino, pediatra, primario Reparto pediatria Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott. Giuseppe Foti, infettivologo, primario Unità Operativa Malattie Infettive Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott. Alfredo Iatì, già Dirigente di Pneumologia Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott.ssa Mirella Malara, pneumologa, già Dirigente di brocopneumologia Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott. Elio Stellitano, internista, primario Unità Operativa di Medicina Interna Ospedale di Melito Porto Salvo. Dirige e modera: dott. Gesualdo Agati, pneumologo, già primario U. O. Malattie Respiratorie Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli.