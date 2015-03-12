CityNow cambia look! Obiettivo? Raccontare le infinite risorse del territorio con il giusto spirito

di Vincenzo Comi – Da qualche giorno ormai CityNow.it si è rifatto il look!

Il noto magazine online, visitato ogni giorno da migliaia di giovani calabresi, ha cambiato volto.

Nuova veste grafica, nuovo logo, nuova sigla e nuovo modo di comunicare.

Da sempre attento ai cambiamenti e alle mode del momento CityNow ha voluto rinnovare il proprio website con una comunicazione più veloce e funzionale.

Un magazine nato per raccontare gli eventi

Nato circa tre anni fa per promuovere gli eventi in città, CityNow ha ampliato giorno dopo giorno servizi e contenuti mantenendo sempre fisso un unico obiettivo, quello di esaltare il lato positivo del proprio territorio dando spazio solo ed esclusivamente alle tante iniziative di qualità che generano entusiasmo ed ottimismo.

La nostra regione, più di tutte le altre, ha bisogno di una costante fiducia. La speranza di cambiamento e il desiderio di una città migliore è alla base di ogni nostro lavoro. A nostro modesto avviso, la voglia di cambiamento deve partire prima di tutto da noi stessi.

Tutte le persone che amano la Calabria e che credono nelle potenzialità di questa terra devono ‘pensare positivo’ e CityNow lo ha fatto sin dal primo giorno e lo continuerà a fare .

Il marchio CityNow è presente nei social con video e fotogallery dei party più cool e ha nell’ultimo anno contagiato il web.

In molti ricorderanno il video-tormentone di Pharrell Williams ‘Happy from Reggio Calabria’ girato e lanciato nel marzo del 2014 che, con oltre 80.000 visualizzazioni su youtube, ha fatto vedere il ‘sorriso’ della Calabria e l’entusiasmo dei reggini.

‘Realizzato con grande creatività, cuore, passione e soprattutto amore per la propria terra. Bravi a veicolare il concetto del diritto alla felicità. Bravi a rappresentare la città. Bravi a lanciare messaggi positivi che devono tradursi in un inno alla speranza e nella possibilità di rialzarsi dalla polvere e cominciare a costruire un futuro migliore.’

Con queste parole veniva diffusa dalla stampa l’iniziativa portata avanti dai ragazzi di CityNow.

La mission: il volto costruttivo della città

La mission, per l’intero staff del magazine, a distanza di un anno, rimane esattamente la stessa. Veicolare il volto costruttivo della città di Reggio. Mostrare e raccontare le infinite risorse del territorio semplicemente con il giusto spirito.

Raccontare la voglia di futuro che anima ogni giorno tutti coloro che non vogliono abbandonare la meravigliosa terra in cui vivono.

Non rimane quindi che scoprire il nuovo sito… per non perdere il meglio degli eventi in Calabria.

Citynow.it…the easy way to enjoy your life…