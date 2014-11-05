Citynow.it incontra Matilda De Angelis, splendida faccia da schiaffi del nuovo film ‘Italian Race’

di Vincenzo Comi – Il nuovo film di Matteo Rovere, intitolato “Italian Race”, vede nel cast come protagonista al fianco di Accorsi, la giovane attrice esordiente Matilda De Angelis. La sceneggiatura di questa nuova pellicola che racconta del mondo delle auto da corsa è stata scritta dallo stesso regista Matteo Rovere e da Francesca Manieri e Filippo Gravino. Le riprese di “Italian Race”, iniziate dal primo settembre presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, si sono concluse con il fine settimana di gara del campionato Gran Turismo l’11 e 12 ottobre e hanno coinvolto i vari team in gara, tra i quali: Antonelli, Bonaldi, MP1 Corse, Heaven, RC Motorsport, Eurotec, Scuderia Baldini, Easy Race.

Citynow.it ha incontrato la giovane attrice emrgente Matilda De Angelis.

Dalla ginnastica artistica alla musica

Nata a Bologna l’11 settembre del 1995, Matilda de Angelis vive sulle colline fuori città e inizia da bambina ad appassionarsi alla dura disciplina della ginnastica artistica conseguendo ottimi risultati.

“Ho iniziato alla tenera età di 4 anni. Un brutto infortunio al ginocchio ha interrotto però la mia carriera.”

A 11 anni inizia lo studio della musica con violino e chitarra acustica e a soli 13 compone testi e musiche delle sue prime canzoni.

I Rumba de Bodas e il canto

Nel 2012 inizia la collaborazione con i Rumba de Bodas, giovane band di base bolognese ma pronta a mettere radici con la sua musica nel resto del mondo. Determinata, permalosa e romantica. Si descrive così Matilda De Angelis. Qualche anno prima dell’incidente si innamora della musica. Con quella splendida faccia da schiaffi conquista la giovane band bolognese Rumba de Bodas e si impone come voce del gruppo. Passa dal francese all’inglese o al malgascio, senza dimenticare lo spagnolo e l’italiano, con una disinvoltura da vera nomade portando in giro per l’Europa ritmi swing, tanghi, travolgenti canzoni balcaniche e rumbe.

Un mix felice di chitarre, sax, tromboni, percussioni, fisarmoniche e tastiere varie. Molti avranno incontrato i Rumba de Bodas nelle strade del centro storico di Bologna durante i weekend dei T-Days insieme ad altri artisti di strada. Avranno trovato irresistibile ballare al ritmo della cumbia, danza popolare colombiana, e si saranno lasciati incantare dalla voce un po’ blues, un po’ irriverente di Matilda De Angelis.

L’esordio come attrice

Ora Matilda, appena diplomata, porta la sua musica in giro per i Festivals di Inghilterra e Scozia oltre che dal vivo per le strade delle città europee con uno spettacolo circense, il “The Rumba Circus Show”.Come se non bastasse, Matilda adesso è anche attrice.

“L’esperienza d’attrice? Nasce tutto per caso. Mentre ero in sala prove mi arriva una telefonata di una mia amica. ‘Stanno cercando una ragazza per un film. Vai!’ Mi disse. Mi feci convincere e andai. Sto imparando piano piano i nomi degli attori italiani, Stefano Accorsi però lo conoscevo!”

FOTO DI CAMILLA CATTABRIGA SOTTO IL VIDEO DI ‘SWEET CRAZY SUNSHINE DEI ‘RUMBA DE BODAS’