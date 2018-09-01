Il grande entusiasmo vissuto a Cosenza in occasione della promozione in Serie B sembra poter già scemare dopo pochi mesi. Nel pomeriggio odierno, infatti, era previsto l’esordio casalingo dei rossoblù, che avrebbero dovuto ospitare l’Hellas Verona allo stadio Marulla per la 2ª giornata di campionato.

Il match contro gli scaligeri, tuttavia, non si disputerà: il terreno dell’impianto bruzio, la cui rizzolatura è terminata nella notte fra giovedì e venerdì, non è stato giudicato idoneo dal direttore di gara che ha comandato il rinvio a data da destinarsi. Il regolamento, comunque, potrebbe comportare la perdita della sfida a tavolino a carico del Cosenza, con conseguente punto di penalizzazione.

Prosegue, dunque, la serie infinita di problematiche legate all’impiantistica sportiva calabrese con il tanto criticato Granillo, paradossalmente, che comunque si conferma come uno degli stadi più affidabili, considerando anche le peripezie vissute dallo Scida di Crotone.