di Federica Campolo – Si è svolto martedì 10 aprile presso l’Aula Magna del Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria il concerto di canto e pianoforte “In.Canto“, promosso all’interno dell’iniziativa “I Classici…al Classico“.

I cantanti e i brani

Ad esibirsi sono state giovani eccellenze reggine, cantanti del Conservatorio “F. Cilea”, che hanno allietato i presenti con performance di altissimo livello artistico. I brani, eseguiti da Andrea Borzachiello (basso), Martina Decaria (soprano), Giuseppe De Luca (baritono), Eva Polimeni (soprano), Maria Letizia Seminara (soprano) sono stati selezionati tra le più celebri arie del repertorio operistico.

Il Maestro Andrea Calabrese al pianoforte e il Maestro Grazia Barillà al violino hanno contribuito a ricreare, insieme alle voci, una dimensione teatrale in cui la tradizione ha incontrato la tecnica, esatta e raffinata, degli allievi del Soprano Liliana Marzano.

L’armonia del connubio tra musica e cultura classica, offerto dall’iniziativa proposta congiuntamente dal Liceo Classico e dall’Associazione culturale musicale Sonartis Academy, ha trasportato il pubblico, ammaliato dai virtuosismi dei cantanti, nella suggestiva atmosfera delle arie d’opera.

Un viaggio tra le arie d’opera

La musica, come la letteratura, offre ai suoi fruitori la possibilità di compiere un viaggio verso mete inesplorate, esotiche cornici di trame e personaggi : l’ India visitata da Delibes, l’antica Roma di Vivaldi, l’Italia di Puccini e Verdi indicano destinazioni fittizie in cui ciascuno, guidato dai protagonisti dell’Opera, può ristorarsi dagli affanni del proprio cammino.

Il progetto “I classici…al classico” testimonia ancora una volta l’impegno profuso dal noto liceo cittadino nella promozione della cultura classica come strumento di sviluppo integrale della persona e il costante interesse volto alla valorizzazione delle giovani eccellenze, mediante proficui rapporti con enti e associazioni culturali del territorio.