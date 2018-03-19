‘I classici… al Classico’, al via la II edizione dei Caffè letterari
Martedì 20 marzo nell'Aula Magna del Campanella riprendono i Caffè letterari con la silloge di Eleonora Maria Barbaro e un quartetto d'archi
19 Marzo 2018 - 09:34 | di Vincenzo Comi
Martedì 20 marzo alle ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella” riprendono i Caffè letterari al Liceo Classico. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, nasce dalla collaborazione del Liceo Classico ” T. Campanella” con l’Associazione Musicale “Sonartis Accademy“, presieduta dal M° Andrea Calabrese, docente di armonia e composizione al Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.
In particolare, martedì 20 Marzo, Eleonora Maria Barbaro presenterà la silloge “Versi di una Matrioska”, accompagnata da un quartetto d’archi con Alessia Neri e Diletta Franco, violini, Giada Carere, violoncello, Davide Sergi, contrabbasso.
L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza.
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