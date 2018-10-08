L'ala piccola classe 1995, cresciuta nel nero-arancio e reduce dalle esperienze a Fabriano e Ceglie, torna a casa per provare a dominare la C Silver

La Scuola di Basket Viola ufficializza il ritorno in canotta nero-arancio dell’atleta classe 1995.

Continua a comporsi il roster che parteciperà, con un ruolo d’assoluta importanza, al campionato di C Silver.

La casella dell’ala piccola è stata colmata da un giocatore nato e cresciuto con i colori nero-arancio nel cuore: ha fatto parte dei roster della Serie A2, ha vinto titoli giovanili e giocato in Serie C e non solo con le compagini del network nero-arancio.

La Sbv si assicura la performances di Kevin Pandolfi ala piccola dal canestro facile e dalle grandi doti atletiche.

L’atleta ha completato il roster di B di Coach Mecacci in questa prima fase di campionato: oggi, dopo due anni proficui giocati lontano da casa prima a Fabriano e poi a Ceglie può tornare a ruggire tra le mura amiche per provare a dominare la C Silver.

In terra marchigiana ha conquistato la promozione in B, a Ceglie,invece, è cresciuto mentalmente e tecnicamente e non vede l’ora di riproporre tutto il suo bagaglio al servizio del team reggino.