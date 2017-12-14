Il presidente del comitato Calabria Cinetourism Prof. Michela Mantovani è stata invitata a Francoforte dal 1 al 12 dicembre 2017 in occasione del festival del film italiani dal titolo “Verso il sud” che si è tenuto al Deutshes filmmuseunm Frankfurt arrivato alla 23° edizione.

Il festival ‘Verso il sud’

Il Festival, istituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo italiano, direzione generale per il cinema , dal Consolato generale italiano di Francoforte , dalla casa della cultura e dell’ ENIT ( ente nazionale per il turismo ) ha lo scopo di far conoscere attraverso i film l’Italia ed in particolare il sud Italia come parte importante del turismo culturale: leggendario e pieno di glamour.

Tra i 12 film in concorso la Calabria è stata rappresentata “A ciambra” di Jonas Carpignano. I protagonisti del film sono attori non professionisti che interpretano se stessi e sono gli attuali abitanti della Ciambra, comunità rom stanziale di Gioia Tauro in Calabria.

Il film che è uno spaccato sulla criminalità è stato finanziato dalle regioni Calabria e Basilicata con il progetto Lu.Ca Il comitato ed i suoi sponsor ( Cisal servizi e consulenze, Museum center Luxury B&B, Gioielleria Fanuele dal 1905 di Roma), si auspicano però che in futuro si possa dare corso a delle iniziative cinematografiche volte a far emergere l’altra faccia della medaglia che non viene mai rappresentata ovvero una Calabria ricca di amore, cultura arte, enogastronomia, turismo e tradizioni.

Il corso di europrogettazione

Con questi propositi il Comitato ha stretto una collaborazione con l’università “Mediterranea” di Reggio Calabria quale partner della 4° edizione del corso workshop di alta formazione in europrogettazione di 32 o 80 ore + stage diretto dalla stessa prof. Mantovani ( bando disponibile sul sito dell’ Università con scadenza 2 febbraio) in cui un modulo è dedicato ai finanziamenti per le industrie creative e turistiche al fine di produrre film in cui emerga la Calabria “positiva”.

I film potranno così essere prodotti sia dai numerosi finanziamenti che la comunità europea mette a disposizione sia da aziende esterne alla filiera dell’ industria cinematografica che avranno oltre alla visibilità del proprio marchio/prodotti a livello internazionale anche importanti benefici fiscali di tax credit del 40%. Il corso è unico in Italia e la frequenza al corso è considerata titolo valido per l’ammissione a socioASSOEURO (prima associazione italiana di tutela degli europrogettisti).

Dà inoltre diritto a 5 CFEP (Crediti Formativi in EuroProgettazione) validi per l’aggiornamento professionale annuale obbligatorio per i soci ASSOEURO per le fasce B”.

I partner del corso

I partner del corso: Fincalabra, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, ANF Associazione Nazionale Forense, Cisme, Etass, Confprofessioni Calabria.

Il corso è stato organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia diretto dal prof. Francesco Manganaro, il CAT- Lab, laboratorio di Economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche, dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e dall’Associazione culturale Quality life management.