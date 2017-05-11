Il Comitato Calabria Cinetourism per la valorizzazione territoriale By bike

La prima edizione del premio Young Calabria Cinetourism si è aperta nel miglior modo possibile ossia in occasione del centenario del giro d’Italia per la tappa di Reggio Calabria dove ha visto il Presidente del Comitato Calabria Cinetourism, prof Michela Mantovani dell’ Università Mediterranea di R.C (con la collaborazione di Cisal servizi e consulenze, Confapi e Isia Global service) premiare lo staff della città Metropolitana e Giovanni Latella Delegato Sport, Turismo e promozione immagine per l’impegno profuso all’ organizzazione del prestigioso evento.

Il Comitato, nasce per incentivare le produzioni cinematografiche in Calabria ed è il trait d’union tra istituzioni, aziende, scuole e università e le produzioni cinematografiche, fornendo supporto per Film chiavi in mano : Location esclusive interni/esterni; Logistica; Personale e cast qualificato; Contatti con fornitori con fornitori di prodotti tipici per product placement.

Il Capofila del Comitato è l’università nell’ambito del Cat-Lab (il laboratorio di economia e management delle risorse culturali, ambientali e turistiche della stessa università) e dell’Associazione culturale Quality life Management. Tra i fondatori oltre la Mantovani Avv. Giuliana Barberi, Giuseppe Pizzi,, Federico Moccia; Maria Monsè Pasquale Caprì, Battaglia & Miseferi; Prof. ssa Giuseppina Princi , Comune di Reggio Calabria; Città Metropolitana di Reggio Calabria; Confapi, Isia Global service, Cisal servizi e consulenze; Ordine Commercialisti; Dott. Vanessa Tozzi, Simone Pizzi, Natalia Spanò.

L’occasione dell’ importate evento del Centenario del Giro d’Italia è stato fondamentale per proiettare Reggio a livello internazionale facendola conoscere per le bellezze ambientali e per e strepitoso Lungomare più bello d’Italia. Ed è per questo motivo che Stefano Allocchio, Direttore del giro d’ Italia intervistato dalla Mantovani così si esprime : “Fa piacere essere a Reggio, città Metropolitana proprio in occasione del centenario del giro d’Italia. Come giro torniamo dopo vari anni e siamo qui nel ricordo di una notturna sul miglio più bello d’Italia, come è stato definito da Gabriele D’Annunzio. Avere Reggio è molto importante in quanto le citta metropolitane stanno investendo nel settore bike.

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http://www.comitatocalabriacinetourism.com