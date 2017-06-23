Il Comitato Calabria Cinetourism premiato a Roma

Il Comitato Calabria Cinetourism è stato Premiato per l’impegno profuso nella valorizzazione degli studenti e della Regione il 22 giugno 2017 a Roma dal prestigioso Rotary Club Trinità dei Monti al più antico Circolo Reale Canottieri Tevere Remo. A Presentarlo è stata la showgirl e fashion stylist Maria Monsè. Il Comitato presieduto dalla prof. Michela Mantovani dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e supportato dall’associazione Quality life management come è stato evidenziato nella motivazione ha un altissima potenzialità per la promozione dell’ offerta turistica regionale dato che l’audiovisivo è il mezzo più semplice per veicolare un messaggio commerciale.

Nascita e obiettivi del Comitato

Il Comitato è stato fondato a febbraio u.s dai 120 studenti del corso di economia applicata anno 2016/17 , tenuto dalla stessa prof. che si sono prodigati per la riuscita del progetto di valorizzare la Calabria attraverso dei cortometraggi visibili sul canale video del Comitato https://www.youtube.com/channel/UCt1QJeN7xiqTtYC1JXQzW4Q . Il Comitato ha in animo di incentivare le produzioni cinematografiche nella regione, fornendo supporto logistico, location e prodotti tipici locali offrendo così nuove opportunità di occupazione per i giovani, sfruttando in modo innovativo e creativo la diffusione e l’importanza che il web ha assunto quale mezzo di comunicazione. E’ da sottolineare che il Comitato non ha alcun finanziamento pubblico ma si sostiene solamente con gli sponsor che credono in questi percorsi formativi innovativi quali la web serie “Sandrino all’ università ” ideata dal comico Pasquale Caprì, dalla prof. Mantovani e dall’associazione studentesca New Deal.

La serie è pensata per la valorizzazione dei beni culturali , ambientali, enogastronomici in chiave divertente. Il Video diffuso in rete a pochi giorni ha raggiunto le 40.000 visualizzazioni valorizzando così una tomba del periodo ellenistico di Reggio poco conosciuta.

In questa scelta vincente di mini web series “Sandrino e la prof. Mantovani”sarà protagonista anche Maria Monsè nel suo ruolo di attrice in cerca di una location per girare film in Calabria e di cui ovviamente Sandrino perde la testa. Per questa esclusiva serie si cercano sponsor.

I premiati della serata

La serata ha visto fra i premiati il regista sceneggiatore Neri Parenti per la valorizzazione turistica by film, (essendo regista e sceneggiatore di film quali vacanze a Cortina ) l’attore Saverio Vallone per l’impegno profuso al Festival del Cinema di Tropea in omaggio al padre Raf Vallone, (foto) la giornalista Roberta Damiata, il Cav. Francesco Greco Amministratore Unico di Cisal Servizi e consulenze che per primo ha creduto nei percorsi formativi innovativi della prof Mantovani diventando il primo sponsor del Comitato.

Per l’eccellenza enogastromica calabrese è stato insignito del premio Davide De Stefano titolare della gelateria Cesare di Reggio Calabria per l’ Italico, il gelato più buono d’Italia. La serata ha proseguito con la collezione di moda perla Monsè che è stata valorizzata dai favolosi brillanti della storica Gioielleria di Roma Fanuele dal 1905. Il Cocktail ha concluso la serata dopo la straordinaria lotteria con premi quali Diamante De Beers; collier in oro bianco e diamante, Montblanc penna a sfera.