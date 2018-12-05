Si è svolta presso la sala “Francesco Perri” di Palazzo Corrado Alvaro la conferenza stampa di presentazione del Comitato Mito Viola che ha al momento tre componenti principali ovvero il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il dott. Fabio Foti e l’avv. Giuseppe Lo Presti.

Erano presenti il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà che ha dichiarato:“Questo progetto è molto valido, permetterà di rendere partecipe la popolazione sulla scia della squadra di Trento in serie A1 e di portare avanti la società neroarancio non solo dai tre fondatori, anche da tutti i cittadini, con il supporto istituzionale. Ben vengano anche le risorse dei tifosi, encomiabile è l’iniziativa del crowdfunding”.

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Il sostegno della Camera di Commercio e degli imprenditori

Il dott. Tramontana ha espresso la volontà di supportare pienamente il Comitato Mito Viola coinvolgendo il mondo dell’imprenditoria. “Mi sento coinvolto – ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio – sia da imprenditore che per il ruolo istituzionale che rivesto. Ognuno si deve sentire libero di partecipare, più siamo meglio è, dobbiamo essere uniti. Il risultato fin qui raggiunto è positivo, andando avanti, faremo ancora meglio per portare la nostra squadra ad una tranquillità, che è ciò che serve al momento. Sensibilizzeremo più imprenditori possibili”.

Il dott. Lamberti Castronuovo ha spiegato immediatamente come questo progetto non abbia colore politico, non deve essere strumentalizzato bensì deve essere considerato come momento aggregante. Il presidente del Comitato Mito Viola: “Il ringraziamento sentito per la presenza della squadra, in particolare al coach, il momento economico della città non è dei migliori, però quest’operazione sottolineo senza nessun fine se non quello di far vivere la Viola Reggio Calabria. Ben vengano tutti i cittadini, anche chi verserà solo un euro potrà essere considerato promotore. Il nostro scopo non è solo quello di portare a termine il campionato bensì di salvare la società. Abbiamo richiesto la nomina di un commissario liquidatore. Vogliamo coinvolgere anche Parlamentari, consiglieri metropolitani, rappresentanti delle istituzioni, e tutti i cittadini che un domani non potranno dirci “abbiamo perso un’occasione”. Sono stati risolti dei problemi immediati, ovvero il pagamento delle tasse federali. A tal proposito il dott. Fabio Foti, già interpellato nei giorni scorsi, ha ripreso i concetti fondamentali della mission del Comitato, ovvero essere di supporto. La notizia è che non si andrà incontro ai tre punti di penalizzazione. Questo progetto permetterà di salvare e di portare avanti la squadra oltre questo campionato. A breve ci sarà un sito internet con tutte le più importanti informazioni”.

Il dott. Claudio Aloisio, presidente della Confesercenti Reggio Calabria, ha ringraziato per esser stato invitato: “Ciò che mi convince di questo progetto è la partecipazione popolare, la Viola è un patrimonio cittadino, questo è un passo importante per affrontare il progetto. Il territorio non può perdere un simbolo positivo, la squadra di basket deve continuare a partecipare e vincere”.

Coach Mecacci e il ruolo del Comitato

E’ intervenuto anche coach Mecacci, visibilmente emozionato, ha ringraziato quanto la città sta facendo ed ha assicurato che i suoi ragazzi continueranno a dare il massimo. L’avv. Giuseppe Lo Presti ha spiegato come il Comitato è un corpo estraneo rispetto alla società, e continuerà la sua mission all’insegna del supporto, come collettore tra chi vorrà contribuire e la società stessa.

Ecco l’IBAN per poter aderire al Comitato Mito Viola: IT94M0538716300000003013153