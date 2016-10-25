Il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto si interroga sul futuro dello scalo reggino

Il Comitato annuncia mobilitazione e manifestazioni per difendere lo scalo e invita istituzioni, categorie e cittadini all’assemblea del 28 ottobre a Confindustria

Il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto, facendosi carico del disagio in cui versano i cittadini delle Aree Metropolitane di Reggio Calabria e Messina, comunica l’avvio di una un’attività programmatica e di manifestazioni finalizzate alla difesa e al rilancio dell’aeroporto dello Stretto.

In particolare, si vuol evitare il rischio concreto di un’ulteriore marginalizzazione di territori già soggetti ad un’ampia disparità economico-sociale.

Il Comitato pertanto ritiene opportuna un’immediata mobilitazione di tutte le componenti di cittadinanza attiva, delle rappresentanze sociali e di categoria, del mondo dell’associazionismo, delle forze politiche, nonché di tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo del proprio territorio legato inevitabilmente al diritto di un’adeguata mobilità aerea.

A tal fine Venerdì 28 ottobre prossimo, con inizio alle ore 17:00, nel salone di Confindustria Reggio Calabria (Via Torrione n. 96), si terrà un’Assemblea pubblica aperta sul tema “Il futuro dell’aeroporto dello Stretto”, in occasione della quale saranno invitati gli attori sociali, economici e politici, nonché i poli universitari, delle Aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina, in modo che i protagonisti a cui è affidato il futuro del territorio possano esprimere le loro idee e proposte.