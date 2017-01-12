Il comitato Pro-Aeroporto organizza conferenza stampa
Venerdì 13 gennaio all'Hotel Eubea la conferenza stampa del Comitato Pro-Aeroporto sul sit-in di sabato 14 davanti alla Prefettura per difendere lo scalo
12 Gennaio 2017 - 10:16 | di Redazione
In seguito alle molteplici dichiarazioni rilasciate sulla questione aeroporto dello Stretto ed in vista del sit-in che si terrà Sabato 14 gennaio 2017, presso Piazza Italia (RC), fronte Prefettura, il Comitato Pro-Aeroporto dello Stretto comunica la volontà di istituire una conferenza stampa al fine di diffondere alla collettività gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’evento
promosso a tutela dell’infrastruttura e dell’Area Metropolitana.
Di seguito si invita cortesemente la S.V. ad intervenire Venerdi 13 gennaio 2017, ore 10:30, presso Hotel Eubea, Via Gaeta n.9, (RC).
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