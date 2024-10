Falcomatà eletto Presidente Comitato Sindaci dell’ASP di Reggio Calabria

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stato eletto Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

La nuova nomina per Giuseppe Falcomatà

I Sindaci del Comitato, riuniti questa mattina a Palazzo San Giorgio, hanno scelto all’unanimità di affidare la guida del ricostituito organismo al primo Cittadino di Reggio Calabria. La vicepresidenza, anch’essa indicata all’unanimità, è stata invece affidata al sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.

La scorsa settimana la Conferenza dei sindaci dell’Asp si era riunita per eleggere gli organismi. Erano stati indicati come componenti del Comitato il sindaco Stefano Calabrò, per l’Area dello Stretto, il Sindaco Aldo Alessio per la Piana di Gioia Tauro, il Sindaco Giovanni Calabrese per la Locride e il sindaco Pierpaolo Zavettieri per i comuni dell’area grecanica.

È toccato a loro quattro, insieme allo stesso sindaco del Comune capoluogo Giuseppe Falcomatà, indicare questa mattina i nominativi per la Presidenza e la Vicepresidenza dell’organismo. Scelte ricadute, all’unanimità, appunto su Falcomatà e Alessio.

Al termine della riunione il sindaco Falcomatà ha espresso la sua soddisfazione per il “clima di grande collaborazione e di proficua sinergia istituzionale che ha caratterizzato il percorso di dialogo e di cooperazione tra tutti i sindaci della Città Metropolitana. Un confronto all’insegna della responsabilità istituzionale che ha caratterizzato anche la riunione di oggi per la scelta degli organismi di direzione”.

Le dichiarazioni del sindaco di Reggio Calabria

“Ancora una volta – ha aggiunto Falcomatà – i sindaci dimostrano grandissima maturità, esprimendo piena capacità di rappresentanza e di organizzazione, in modo unanime e ben al di là di improduttive logiche di appartenenza politica o partitica, ma secondo regole improntate al senso istituzionale, nell’interesse supremo del raggiungimento del bene comune per la comunità metropolitana che, nel caso di specie, corrisponde al ripristino e alla difesa del diritto alla salute per tutti i cittadini”.

Falcomatà ha aggiunto: