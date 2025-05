Calabria, Comito: ‘Bevacqua distratto, Giunta Occhiuto governa e agisce’

“Forse a Bevacqua capita spesso di essere distratto , altrimenti non si spiega come possa affermare che il presidente Occhiuto ha ‘accennato solo adesso’ a un piano su forestazione, dissesto idrogeologico e aree interne. La verità è che questa opposizione si sveglia solo quando deve attaccare, ma ignora – o finge di ignorare – il lavoro serio, concreto e continuo che la Giunta regionale porta avanti da tre anni e mezzo”.

Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.

“Progetti di riforestazione strategica, interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico, investimenti nelle aree interne con fondi Pnrr e comunitari: tutto questo è già in atto, con atti, delibere, cantieri e risorse reali. Altro che ‘accenni’: qui si governa, si programma e si agisce. Bevacqua parli pure di ritardi, ma guardi in casa propria, perché se la Calabria ha ereditato problemi cronici è anche a causa di chi, come il Partito democratico, ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto nulla per risolverli”.