Commemorazione delle 45 vittime di naufragio al Cimitero di Armo

Giovedì 3 novembre la cerimonia ad Armo con una corona per i migranti morti nel Mediterraneo, una targa e 45 sculture di rondini

Si terrà giovedi 3 novembre alle ore 10:00 la cerimonia di commemorazione delle 45 vittime di naufragio sepolte al Cimitero di Armo, frazione sud di Reggio Calabria.

Alla cerimonia, che si aggiunge a quelle già tradizionalmente in programma per la commemorazione dei defunti, sarà presente il Sindaco Giuseppe Falcomatà, gli Assessori e i Consiglieri comunali.

Nell’occasione verrà deposta una corona per la commemorazione dei migranti morti nel Mediterraneo e sarà scoperta una targa alla memoria realizzata dall’Amministrazione Comunale. Le salme saranno benedette dal Parroco Alain Mutela Kongo, Sacerdote della Parrocchia Maria S.S. Assunta di Armo. Verranno inoltre presentate le sculture in terracotta, rappresentanti 45 rondini, realizzate da un artista reggino ed installate all’interno del Cimitero.