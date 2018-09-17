“Le più vive felicitazioni ed i più sinceri complimenti da parte mia e dalla comunità reggina per la scrittrice Rosella Postorino, vincitrice del prestigioso Premio Campiello con il suo romanzo “Le assaggiatrici” edito da Feltrinelli”. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà complimentandosi con la scrittrice di origini reggine.

“Ancora una volta i talenti della nostra città dimostrano la straordinaria capacità di affermarsi in prestigiosi contesti internazionali – ha continuato il sindaco – dimostrando straordinarie capacità artistiche ed intellettuali, portando alto il nome di Reggio Calabria in Italia e nel mondo. La vittoria di Rosella Postorino rappresenta davvero un orgoglio per la nostra città. La aspettiamo per rivolgerle di persona il plauso e l’affetto della sua gente”.