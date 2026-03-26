Comunali, Scopelliti: ‘La più grande rovina per Reggio? Un Falcomatà di centrodestra’

L’ex sindaco e presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, analizza lo scenario politico attuale in vista delle prossime comunali a Reggio Calabria. Nel corso di un intervento su RadioTouring 104, Scopelliti ha approfondito i temi legati alle prospettive del centrodestra per il governo della città.

La sfida del centrodestra a Reggio Calabria

Scopelliti non conferma nomi ma traccia il profilo necessario per la vittoria, mettendo in guardia la coalizione da errori tattici.

“Il candidato che vince è un candidato riconosciuto e riconoscibile. Se il candidato non lo è, bisognava lanciarlo sei mesi prima, farlo conoscere ai cittadini, farlo apprezzare e creargli un seguito. La gente è stanca, ma se tu la vai a trovare nelle periferie, nei quartieri, e vai a raccontare il tuo impegno e illustri l’idea di città, la gente si appassiona perché capisce che la rinascita passa attraverso il contributo di ogni singolo cittadino”.

In merito alla lista Reggio Futura, l’ex sindaco chiarisce la strategia in atto:

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“Stiamo preparando la lista di Reggio Futura, che è una lista competitiva di gran belle figure di professionisti. C’è un tentativo maldestro di continuare a sostenere che la lista sia fortissima per delegittimarla e convincere alcuni candidati a non scendere in campo. È una vecchia barzelletta. Io quando ho dovuto scegliere, ho scelto e ho vinto”.

Un programma basato su lavoro ed edilizia

Per il futuro governo della città, Scopelliti propone interventi d’urto per bloccare l’emorragia di giovani e rivitalizzare l’economia locale, superando la retorica del debito.

“L’idea dei mille posti di lavoro è concreta, i soldi ci sono. Il nuovo sindaco può metterla in campo in dieci mesi e diamo un segnale di inversione di tendenza. L’altra idea è nel campo dell’edilizia: quando mobiliti risorse e metti in campo decine di imprese, che sono il motore del nostro territorio, tu nel giro di un anno e mezzo hai rivitalizzato la città”.

Infine, un duro attacco alla gestione degli ultimi dodici anni:

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