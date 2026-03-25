Elezioni a Reggio, Cdx vicino all’annuncio: l’uno, l’altra o Mister X?

Conto alla rovescia per l’ufficialità del candidato a sindaco del Cdx. Quale la strategia dell’on. Cannizzaro? Sarà lui, sarà l’on. Princi... intanto spunta anche l'ipotesi di un colpo di scena con un terzo nome a sorpresa

Tempo scaduto. Voltata la pagina ‘Referendum’, a Reggio Calabria si attende l’ufficialità del candidato sindaco del centrodestra. Non ci sono altre priorità per l’on. Francesco Cannizzaro che a breve, secondo quanto raccolto, dovrebbe ufficializzare il candidato della coalizione, atteso ormai da troppo tempo.

In città non si parla d’altro. Il nome di colui o colei che si proporrà a sindaco della città, è tra i temi più discussi. E per il centrodestra adesso non ci sono più scuse. Niente lunghi rinvii o giochi a nascondino. Adesso i reggini attendono il nome.

Eh si perché dal giorno di San Valentino, la curiosità iniziale che ruotava attorno alla figura del candidato del centrodestra, si è trasformata, nel giro di oltre un mese e mezzo, in vera necessità.

Adesso corre il dovere, anzi l’obbligo, visti i tempi più che maturi, di parlare ai reggini mostrando il volto (e il curriculum) del candidato sindaco.

Intanto il centrosinistra che a metà febbraio sembrava già perdente in partenza, ha collezionato punti guadagnando tempo e terreno. Prima con la parentesi ‘Primarie’ che ha di fatto ravvivato l’area del centrosinistra in termini di presenza, confronto e dialogo con la città. Poi, con la vittoria del ‘No’ sul quesito referendario sulla giustizia, nonostante Reggio sia l’unica provincia da Latina in giù dove il ‘Si’ ha prevalso.

Il centrodestra dovrà adesso necessariamente recuperare il tempo perso, prima con l’ufficialità del candidato/a, poi con un dibattito aperto alla città per discutere dei tanti temi che stanno a cuore ai reggini.

Quanto al programma le proposte non mancano al centrodestra e in particolare a Forza Italia, quello che è mancato, è stato appunto il nome. E dunque chi dovrà mettere mano al programma ambizioso presentato il 14 febbraio?

I nomi più validi, fino a qualche tempo fa, così come scritto su queste pagine erano Francesco Cannizzaro e Giusy Princi. Ad oggi però qualcosa sembrerebbe cambiato.

L’ipotesi ‘Princi’ sembrerebbe essere tramontata dopo un’intensa valutazione da parte della diretta interessata e a seguito di un lungo dialogo con l’on. Cannizzaro. L’eurodeputata preferirebbe continuare il lavoro da Bruxelles come d’altronde ha sempre fatto intendere nel corso delle ultime interviste. La sua intensa attività in Europa sta portando i frutti sperati e il progetto personale dell’on. Princi sembrerebbe quello di voler portare a termine un percorso virtuoso per la Calabria e per la sua città, ma dal Parlamento Europeo.

Rimane dunque in campo la figura autorevole dell’on. Cannizzaro. Unico nome tra l’altro a mettere tutti d’accordo approvato dagli alleati e sul quale nessuno, stando alle dichiarazioni rilasciate dai rispettivi leader di partito, si opporrebbe.

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Spunta però e si fa sempre più insistente, secondo indiscrezioni, un’altra ipotesi. Non è da escludere un altro nome, al momento top secret. Un ‘mister X’ che potrebbe rappresentare, qualora autorevole e approvato dagli altri partiti, un asso nella manica. Un’opzione che, se davvero esiste, può avere senso solo a una condizione: che sia un nome forte, credibile, riconosciuto, capace di unire davvero tutta la coalizione.

Insomma, all’incertezza del nome, si lega una certezza. Quella del tempo. A breve, anzi a brevissimo conosceremo il nome del candidato a sindaco del centrodestra. Tra venerdì e sabato Reggio Calabria conoscerà il nome di chi dovrà rappresentare il centrodestra alla prossima campagna elettorale per le comunali. A giorni dunque l’ufficialità.

Intanto l’on. Cannizzaro è a Roma per un incontro istituzionale con il ministro Zangrillo. Non sono da escludere altri incontri informali per definire la strategia in vista delle prossime comunali.

Centrodestra dunque vicino al gong, chi salirà sul ring?