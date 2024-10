Comunali San Luca, Nucera (Confindustria): “Il riscatto del territorio comincia da qui”

"San Luca non merita le etichette negative che per lungo tempo gli sono state attaccate". Di seguito le parole del presidente di Confidustria Reggio Calabria

“E’ stata una bella pagina di democrazia e partecipazione che segna l’avvio di un percorso di riscatto che il territorio, in tutte le sue componenti, intende percorrere con ferma determinazione”.

Commenta con soddisfazione il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, lo svolgimento della recente tornata elettorale che ha visto a San Luca il rinnovo degli organismi elettivi dopo ben undici anni dalle ultime elezioni comunali.

Un contesto, quello sanluchese, che sta particolarmente a cuore alla territoriale di Confindustria Reggio Calabria che proprio nel paese che ha dato i natali a Corrado Alvaro, attraverso il proprio sportello Sportello Informa Lavoro&Imprese, ha avviato un ambizioso e importante progetto a sostegno dell’impresa locale, con particolare attenzione all’avvio di nuove attività da parte dei giovani del territorio.

“Rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro al neo sindaco, Bruno Bartolo, – prosegue il presidente Nucera – e nel contempo esprimo un ringraziamento al commissario prefettizio, Salvatore Gullì, per l’impegno e l’attenzione profusi in questi anni a favore della rinascita della comunità di San Luca. Il ritorno a libere e democratiche elezioni chiude una pagina buia e riaccende la speranza per questo territorio che torna a guardare con fiducia e speranza al futuro”.

Il presidente degli industriali reggini evidenzia:

“Un territorio che non merita le etichette negative che per lungo tempo gli sono state attaccate e che, al contrario, possiede capacità e risorse per risollevarsi. Ne è una chiara testimonianza il percorso che Confindustria Reggio Calabria ha inteso promuovere, proprio partendo da San Luca, attraverso lo Sportello Informa Lavoro&Imprese coordinato dalla dott.ssa Mariella Costantino. A San Luca circa un anno fa la nostra associazione ha istituto questo qualificato presidio al servizio del tessuto socio-economico e di quanti, specie fra i giovani, vogliono intraprendere una loro attività imprenditoriale. Da subito abbiamo registrato da parte della comunità grande interesse e voglia di conoscere le opportunità disponibili. Un clima positivo e propositivo, favorito dalla costante collaborazione dell’ufficio del Commissario, che ha portato all’avvio di nuove attività imprenditoriali”.

