Il “Comune” impegno delle donne per la protezione dell’ambiente e della salute
Arpacal e Commissione Pari Opportunità del Comune presentano a Palazzo San Giorgio un progetto per coinvolgere le donne nella tutela di ambiente e salute
02 Giugno 2017 - 02:55 | di Pasquale Romano
Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, municipio
Lunedì 5 giugno alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze Palazzo San Giorgio si terrà conferenza stampa di presentazione del Progetto
Il “Comune” impegno delle donne per la protezione dell’ambiente e della salute
Interverranno:
Giovanna Belmusto, Direttore Dipartimento di Reggio Calabria dell’ARPACAL
Giovanni Muraca Assessore Ambiente comune RC
Lucia Nucera, Assessore Politiche Sociali e Pari Opportunità Comune di RC
Anna Nucera, Assessore Educazione e Istruzione Comune di RC
Pasquale Imbalzano, Consigliere Comune RC
Michela Calabrò, Presidente Commissione Permanente Pari Opportunità RC
Fiorella Megale Consigliera Commissione Pari Opportunità Comune RC
Giordano Fortunata, ARPACAL Referente Educazione Orientata alla Sostenibilità
Cristiana Simari Benigno, ARPACAL Referente Nodo regionale EMAS/ECOLABEL/GPP .
Il progetto di Arpacal e Commissione Pari Opportunità
Il progetto costituisce una iniziativa congiunta dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) e della Commissione Permanente Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, e si prefigge di sensibilizzare le donne, ovunque impegnate, in famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri di aggregazione sociale e culturale, a prendere coscienza delle problematiche che caratterizzano il rapporto ambiente/salute, ad operare delle scelte critiche e consapevoli, ad attuare tutte le azioni possibili per tutelare la sostenibilità ambientale e umana.
La programmazione prevede una serie di attività e di iniziative che saranno realizzate mediante una rete qualificata di esperti, e verrà presentata dai relatori su varie tematiche della salvaguardia dell’ambiente e del necessario coinvolgimento della cittadinanza:
- Interazione tra Enti, Istituzioni, Associazioni, condizione inscindibile per facilitare le sinergie delle competenze e per assicurare risposte efficaci ai cittadini sulle problematiche dell’ambiente e della salute
- Economia e Ambiente quali indicatori assenti nella valutazione del PIL del Paese
- Nuova disciplina sui reati ambientali
- Impegno degli amministratori locali per tutelare e valorizzare le risorse del territorio
- Cooperazione Scuola-Istituzioni per promuovere esperienze educative sulle tematiche dell’educazione ambientale
- La sostenibilità dei consumi mediante la conoscenza e l’uso dei prodotti con il marchio Ecolabel
- Introduzione di criteri ecologici nelle procedure di acquisto di beni e servizi GPP
- Rendere le azioni quotidiane negli ambienti di lavoro più rispettose dell’ambiente
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