Arpacal e Commissione Pari Opportunità del Comune presentano a Palazzo San Giorgio un progetto per coinvolgere le donne nella tutela di ambiente e salute

Lunedì 5 giugno alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze Palazzo San Giorgio si terrà conferenza stampa di presentazione del Progetto

Il “Comune” impegno delle donne per la protezione dell’ambiente e della salute

Interverranno:

Giovanna Belmusto, Direttore Dipartimento di Reggio Calabria dell’ARPACAL

Giovanni Muraca Assessore Ambiente comune RC

Lucia Nucera, Assessore Politiche Sociali e Pari Opportunità Comune di RC

Anna Nucera, Assessore Educazione e Istruzione Comune di RC

Pasquale Imbalzano, Consigliere Comune RC

Michela Calabrò, Presidente Commissione Permanente Pari Opportunità RC

Fiorella Megale Consigliera Commissione Pari Opportunità Comune RC

Giordano Fortunata, ARPACAL Referente Educazione Orientata alla Sostenibilità

Cristiana Simari Benigno, ARPACAL Referente Nodo regionale EMAS/ECOLABEL/GPP .

Il progetto di Arpacal e Commissione Pari Opportunità

Il progetto costituisce una iniziativa congiunta dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) e della Commissione Permanente Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, e si prefigge di sensibilizzare le donne, ovunque impegnate, in famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri di aggregazione sociale e culturale, a prendere coscienza delle problematiche che caratterizzano il rapporto ambiente/salute, ad operare delle scelte critiche e consapevoli, ad attuare tutte le azioni possibili per tutelare la sostenibilità ambientale e umana.

La programmazione prevede una serie di attività e di iniziative che saranno realizzate mediante una rete qualificata di esperti, e verrà presentata dai relatori su varie tematiche della salvaguardia dell’ambiente e del necessario coinvolgimento della cittadinanza: