Durante una delle serate del riuscito Reggio Calabria Filmfestival, il delegato comunale Giovanni Latella si è preso una rivincita nei confronti della brava e simpatica inviata di Striscia la Notizia, Rajae Bezzaz conduttrice della kermesse cinematografica, che con un servizio denunciò le carenze igienico-sanitarie dello Scatolone, nel periodo in cui doveva ospitare i minori immigrati non accompagnati sbarcati a Reggio Calabria.

È proprio il rappresentante del Comune che ha dichiarato come a breve, la struttura riaprirà, dopo un intenso lavoro burocratico e di ristrutturazione, confermando il tutto ai microfoni di CityNow Sport, annunciando che verrà espletata una manifestazione di interesse per l’assegnazione delle ore di utilizzo.

Lo storico impianto adiacente lo Stadio “Oreste Granillo” che ha ospitato tra l’altro, le partite degli albori della Viola Basket, quelle domenicali delle serie minori o dei giochi della Gioventù, sarà di nuovo a disposizione della città e dei numerosi atleti e squadre che potranno finalmente usufruirne, dopo un lungo periodo di chiusura.