Primi 100 giorni, Versace dà 6 a Cannizzaro: ‘Un voto di incoraggiamento’

Il consigliere dem a Live Break traccia il primo bilancio della nuova amministrazione: "Sono soltanto 100 giorni". Ma sui rifiuti avverte: "La città continua a essere sporca"

Tanti problemi, cento giorni e un primo giudizio che non è una bocciatura. Carmelo Versace sceglie una posizione prudente nel valutare l’avvio dell’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro e, pur dai banchi dell’opposizione, assegna al nuovo sindaco un 6.

Non una promozione piena, ma un voto che lo stesso consigliere comunale del Partito Democratico definisce di “incoraggiamento”. A Live Break, Versace ha spiegato le ragioni della sua valutazione, concentrandosi soprattutto sul tema che ha caratterizzato le prime settimane della nuova amministrazione: il decoro urbano e la gestione dei rifiuti.

“Un 6 di incoraggiamento”

Alla domanda sul voto da assegnare ai primi cento giorni, Versace non sceglie la strada della bocciatura.

“Non mi sento di dare un’insufficienza perché, ripeto, sono 100 giorni e bisogna dare un 6 di incoraggiamento rispetto a quello che si sta provando a fare quantomeno”.

Un giudizio che tiene conto soprattutto del poco tempo trascorso dall’insediamento della nuova amministrazione. Per Versace, dunque, è ancora presto per una valutazione definitiva sull’azione di Cannizzaro.

Ma proprio i primi interventi consentono, secondo il consigliere, di individuare già alcune criticità.

“Piazza Pulita non ha riscosso il successo decantato”

Tra le prime iniziative dell’amministrazione c’è stata Piazza Pulita, operazione presentata come uno dei simboli del cambio di passo sul decoro della città.

Versace, però, ne ridimensiona i risultati.

“Si è giocato subito la carta dell’ambiente e quindi del decoro con l’operazione Piazza Pulita”.

Il consigliere dem precisa di non essere soddisfatto dell’esito dell’iniziativa.

“Non siamo contenti ovviamente che l’operazione Piazza Pulita non abbia riscosso il successo tanto decantato nelle diverse circostanze”.

Il problema, secondo Versace, resta soprattutto quello della gestione dei rifiuti.

“La città continua a essere sporca”

Il passaggio più netto riguarda Ecologia Oggi, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

“La città purtroppo continua ad essere sporca e non dipende da Cannizzaro, dipende dalla società”.

Versace ricorda di aver espresso critiche analoghe anche durante la precedente consiliatura, quando il centrosinistra era alla guida della città.

“Lo ripeto, l’ho detto nella passata consiliatura in maniera anche molto più energica”.

Il nodo del nuovo piano dei rifiuti

Per Versace, la vera partita si giocherà quindi sulle soluzioni strutturali.

Gli interventi realizzati nei primi mesi vengono considerati utili, ma non sufficienti.

“Quello che abbiamo visto oggi sono stati degli interventi spot, tamponi che hanno sicuramente risolto parzialmente alcune problematiche di alcune discariche”.

Il riferimento è anche all’intervento sulla discarica di Arghillà, con un investimento indicato dal consigliere in circa 120 mila euro e la successiva installazione di telecamere.

Ma Versace ricorda che interventi simili erano già stati realizzati in passato.

“Più volte è stata fatta quell’operazione ad Arghillà e però poi purtroppo a distanza di giorni ce la siamo ritrovata”.

Il vero banco di prova sarà quindi capire quale strategia sceglierà la nuova amministrazione per affrontare definitivamente il problema.

“Da qui bisogna capire come la nuova amministrazione vorrà intervenire in maniera definitiva”.

Un giudizio ancora sospeso

Il 6 assegnato da Versace racconta quindi una posizione meno netta di quanto potrebbe sembrare. Il consigliere del PD non boccia Cannizzaro e riconosce che cento giorni sono troppo pochi per formulare un giudizio definitivo.

Allo stesso tempo, però, mette in evidenza quello che considera uno dei principali problemi ancora irrisolti: la pulizia della città.

Il secondo voto dell’opposizione, dopo il 5 del consigliere Quartuccio, è quindi un 6 di incoraggiamento, con una condizione implicita: il giudizio vero arriverà quando gli interventi annunciati dalla nuova amministrazione dovranno trasformarsi in risultati stabili.