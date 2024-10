Rientro Falcomatà, opposizione decimata: in aula solo Forza Italia e Ripepi

Opposizione decimata nell’ aula consiliare di Palazzo San Giorgio per il primo consiglio comunale che ha sancito il ritorno alla guida della città di Giuseppe Falcomatà.

Parte della minoranza ha disertato la seduta, ad eccezione dei consiglieri di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari e del consigliere Ripepi.

Leggi anche

Il consigliere Minicuci era presente fino all’ intervento di Falcomatà, per poi abbandonare l’aula, i consiglieri Cardia e Neri, invece, erano presenti solo nei primi minuti della seduta per poi abbandonare l’aula complice una riunione della Lega organizzata negli stessi minuti, alla presenza del sottosegretario Claudio Durigon.

Una seduta del consiglio comunale anomala e particolarmente blanda, dove a risuonare nell’aula sono stati solo gli auguri di bentornato da parte dei consiglieri di maggioranza e del consigliere Pazzano.

Dall’ opposizione, invece, il silenzio assordante dei consiglieri assenti e la voce decisa del capogruppo di Forza Italia Milia, che non augura il bentornato al sindaco, anzi, come molti reggini “sperava di dovergli dire Arrivederci e grazie”, come affermato nel corso nel suo intervento.

I movimenti interni all’opposizione, dopo gli ingressi di Mario Cardia e Armando Neri all’interno della Lega, potrebbero proseguire nelle prossime settimane.

Anche il consigliere Nino Caridi infatti è vicino ad entrare nel partito di Matteo Salvini, complice il rapporto stretto che lo lega al consigliere regionale Giuseppe Mattiani. Con l’eventuale ingresso di Caridi, assieme a Neri e Cardia e gli ‘storici’ De Biasi e Minicuci, la Lega avrebbe la maggiore rappresentanza all’interno dell’Aula Battaglia, assieme al Pd.