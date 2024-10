Brunetti riaccoglie Castorina: ‘Lo incontrerò. Giustizia faccia il suo corso’

Dopo l’invio della comunicazione ufficiale dalla segreteria comunale, si attende anche il rientro concreto e fisico di Antonino Castorina a Palazzo San Giorgio. Il consigliere comunale ed ex capogruppo del Pd, dopo gli impegni professionali fuori regione che hanno impedito l’immediato rientro, la prossima settimana tornerà a prendere confidenza con l’amministrazione comunale, riprendendo il banco che durante il divieto di dimora aveva lasciato ad Ersilia Andidero.

L’esordio dovrebbe avvenire in una delle sedute in Commissione Bilancio, presieduta dal consigliere Mario Cardia, che dalla prossima settimana avrà in calendario l’audizione di tutti i dirigenti di tutti i settori di Palazzo San Giorgio per quanto concerne l’approvazione del bilancio di previsione. Castorina nei giorni scorsi ha inviato una Pec alla segreteria comunale chiedendo lumi su tutte le prossime attività in calendario a Palazzo San Giorgio.

L’ex capogruppo del Pd, troverà ad accoglierlo un nuovo sindaco. Il sospeso Giuseppe Falcomatà infatti ha lasciato la fascia tricolore a Paolo Brunetti. Ai microfoni di CityNow, il sindaco f.f. riaccoglie Castorina.

“Siamo garantisti fino alla fine, aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. Mi vedrò con Castorina prima del suo rientro in consiglio comunale per scambiare due chiacchiere. Serve alla città, ai reggini, a Castorina, a tutti insomma, che venga chiarita la situazione al più presto. Se cambierà forza politica? Dalle sue prime dichiarazioni sembra di no, che rimarrà nel Pd, sono valutazioni sue sulle quali non entro in merito”, le parole di Brunetti.

“La maggioranza pone sempre l’accento sulle difficoltà derivanti dall’avere le casse vuote. Io sono in grado di trovare dalle pieghe del bilancio 1 milione di euro in 60 giorni. L’ho già detto e ribadito al sindaco f.f. Brunetti, il quale ancora non mi ha dato una risposta ufficiale. L’avevo proposto anche al sindaco oggi sospeso Falcomatà, anche lui non mi aveva mai dato riscontro”. Cosa chiedo all’amministrazione comunale? Nulla, solamente il personale a disposizione per poter lavorare su questa missione, che porterei avanti perchè andrebbe in favore delle casse comunali ma soprattutto di tutti i reggini. Non ho alcun dubbio sul fatto che riuscirei nell’intento, forse basterebbero anche meno di 60 giorni. Aspetto segnali da Brunetti, sono pronto a metterci la faccia davanti ai cittadini”.

Cosi pochi giorni fa, ai nostri microfoni, Minicuci stuzzicava l’amministrazione comunale. Il sindaco f.f. risponde alla proposta\sfida del già candidato sindaco del centrodestra.

“E’ sicuro di poterlo fare? Ci dica come, saremmo ben lieti di collaborare con Minicuci. Chi può portare soldi all’amministrazione comunale attraverso operazioni di economia non può che trovare le porte aperte. Nei prossimi giorni inizieranno in commissione bilancio le sedute per l’approvazione del bilancio previsionale, in quella sede Minicuci potrebbe esporre le sue idee”, conclude Brunetti, specificando come verrebbe fornito l’eventuale supporto di risorse umane chieste dal consigliere della Lega.