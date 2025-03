Comune di Reggio, Falcomatà pronto a ufficializzare il nuovo Direttore Generale: il favorito per la scelta

Falcomatà vicino a scegliere il nuovo Direttore Generale del Comune. L’ente comunale infatti ha avviato la procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Palazzo San Giorgio, una posizione a tempo pieno e determinato, con durata non superiore a quella del mandato del Sindaco.

I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione. Per partecipare, è necessario inviare la domanda entro le ore 12:00 del 31 marzo 2025.

L’avviso si è reso necessario dopo che è giunta al capolinea, per contrasti con il primo cittadino, l’esperienza da Dg di Demetrio Barreca.

Quale il possibile nuovo Direttore Generale del Comune? Diverse le opzioni, seppur con percentuali variabili. L’attuale Segretaria Generale Antonia Criaco, il Direttore Generale della Città Metropolitana Umberto Nucara, il dirigente ordinario del Comune Iolanda Mauro e il Dirigente della Ragioneria Generale della Regione Calabria Umberto Giordano le 4 soluzioni ipotizzate su queste pagine già lo scorso 13 dicembre quali nuovo possibile Direttore Generale del Comune.

Secondo quanto raccolto nel corso delle ultime settimane, la scelta del sindaco Falcomatà sarebbe ricaduta su Umberto Giordano ma ovviamente possibili novità ed evoluzioni saranno dietro l’angolo sino al 31 marzo anche in considerazione delle resistenze dello stesso.

Dirigente della Ragioneria Generale della Regione Calabria, Giordano infatti potrebbe preferire il mantenimento dell’attuale incarico, soprattutto in considerazione del fatto che la seconda legislatura Falcomatà è ormai giunta alle ultime curve ed essendo il mandato da Dg del Comune valido sino alle prossime elezioni.

Diversi gli incontri e i colloqui in queste settimane, compreso uno tra Giordano e Demetrio Naccari, con quest’ultimo sempre più presente sulla scena politica reggina e in odore di candidatura alle prossime primarie in riva allo Stretto.