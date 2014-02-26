Comunicare Donna in Calabria’: Corecom e Pari Opportunità presentano il questionario sulla donna

di Vincenzo Comi – Monitorare l’immagine della donna in Calabria e sensibilizzare l’opinione pubblica, la società civile ed il sistema locale delle comunicazioni al rispetto della dignità della donna e della sua presenza nel contesto della vita sociale, professionale e culturale. Questo l’obiettivo principale del ‘questionario sulla donna’ presentato nel pomeriggio di martedì presso la sala Callipari di Palazzo Campanella, nel corso della conferenza stampa della campagna di informazione ‘Comunicare Donna in Calabria’ organizzata dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2012 dai rispettivi presidenti, Giovanna Cusumano e Alessandro Manganaro e di un impegno più complessivo di sostegno e promozione delle relative attività. In questo contesto, è stata indetta la campagna d’informazione “ComunicareDonna in Calabria” sul tema “Il ruolo e l’uso dell’immagine e della persona della donna nei mass-media della Calabria”.‘L’obiettivo principale del questionario è quello di monitorare l’immagine della donna in Calabria – spiega l’avv. Cusumano, presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità – Con questa iniziativa invitiamo i cittadini a collaborare, attraverso la compilazione del questionario, segnalando articoli di quotidiani e periodici, nonché di servizi televisivi e radiofonici locali, che riportino notizie di abusi, violenze o discriminazioni sulla donna.’Il questionario invita il lettore alla segnalazione di articoli o servizi su figure femminili in relazione al coinvolgimento in fatti di cronaca, allo spazio o immagine occupato dalla donna all’interno di campagne pubblicitarie, o ancora in merito ad articoli che utilizzano termini offensivi e lesivi della donna. Il questionario potrà essere scaricato dal sito della regione, compilato in modo del tutto anonimo ed inviato alla mail comitatoparitetico@consrc.it entro il 30 giugno 2014.‘L’iniziativa di oggi deve essere inquadrata nel contesto del Protocollo d’Intesa tra il Co.Re.Com e la Commissione Regionale Pari Opportunità sottoscritto nel mese di aprile del 2012 – spiega il Presidente del Co.Re.Com Alessandro Manganaro – Abbiamo realizzato un questionario rivolto a tutti i cittadini che potranno rilevare gli articoli apparsi sui media relativi alle discriminazioni violenze ed abusi di cui oggi sono oggetto le donne calabrese. E’ un problema delicato, di scottante attualità che non deve essere rimosso ma al contrario deve essere portato alla ribalta dell’informazione. La delicatezza dell’argomento presuppone una certa riflessione e conoscenza della materia.’Presenti all’incontro anche Gregorio Corigliano, componenteCo.Re.Com e Pasquale Crupi, Capo Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale.