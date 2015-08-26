Concerto benefico a New York: Coldplay, Beyoncé e altri big al Global Citizen Festival

Central Park, il più grande parco cittadino nel distretto di Manhattan, questa sarà la location di un grande e significativo concerto, il Global Citizen Festival 2015.

Un evento totalmente gratuito, che si svolgerà il 26 Settembre, nel “polmone verde” di New York, in cui si esibiranno delle grandi star della musica: lo storico gruppo dei Pearl Jam, la regina del pop Beyoncé, l’idolo delle ragazze Ed Sheeran e gli intramontabili Coldplay.

Il Festival è organizzato dall’azienda Gucci e Chime for change, associazione creata dalla stessa casa di moda, nel 2013, allo scopo di raccogliere fondi e lanciare campagne di sensibilizzazione sui diritti di uguaglianza per ragazze e donne.

I grandi nomi non mancano dunque per questo attesissimo Global Citizen Festival 2015. Infatti le sorprese non finiscono qui: l’evento verrà presentato e introdotto dal conduttore TV Stephen Colbert, insieme a Salma Hayek Pinault. Sul palco presenti anche delle star del cinema, tra cui Deborra-Lee, Hugh Jackman, Kerry Washington e Olivia Wilde.

La serata benefica, sarà un vero e proprio show, gratuito ed aperto al pubblico, tra arte, musica e sociale, in cui attori e cantanti si uniscono a sostegno del movimento Global Citizen, che mira a porre fine alla povertà estrema entro il 2030.

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