“Con la musica nel cuore”, a Reggio una serata a tema Disney per i bambini

Il Lungomare Falcomatà si trasformerà in un palcoscenico incantato per una serata speciale all’insegna della musica, della magia Disney e della solidarietà.

A partire dalle ore 22:00, in Piazzale Stazione Lido, andrà in scena “Con la musica nel cuore”, concerto benefico organizzato dalla cartoon cover band Crazytoons.

Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per grandi e piccoli, che vedrà protagoniste le più amate colonne sonore dei film Disney, reinterpretate dal vivo in uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Una serata di musica e solidarietà

La serata avrà uno scopo nobile: raccogliere fondi favore del reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Reggio Calabria, attraverso offerte libere da parte del pubblico.

Sarà possibile contribuire anche a distanza tramite bonifico bancario:

IBAN: IT79J0303216300010000759710

Intestato a: Ass. L’Officina della Musica dell’Arte e della Cultura

Causale: Donazione per Neonatologia – Evento “Con la Musica nel Cuore” 2025

Un gesto concreto per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie, contribuendo a migliorare le cure e i servizi dedicati ai neonati più fragili.

Chi sono i Crazytoons

I Crazytoons sono una cartoon cover band nata a Reggio Calabria con la missione di riportare sul palco la magia delle sigle dei cartoni animati e le colonne sonore dei film Disney.

Con arrangiamenti moderni, scenografie colorate е interpretazioni teatrali, lo spettacolo dei Crazytoons coinvolge il pubblico di tutte le età, tra ricordi, risate e pura emozione.

Nel tempo, la band si è distinta per la qualità delle esibizioni e per il forte legame con la comunità, partecipando a numerosi eventi benefici e culturali.

In questa occasione speciale, i Crazytoons hanno voluto coinvolgere altri artisti e musicisti del panorama calabrese, creando uno spettacolo corale in cui la musica diventa un vero gesto d’amore e partecipazione collettiva.

“Con la musica Disney vogliamo donare un sorriso, un abbraccio musicale, un messaggio di speranza – dichiarano i Crazytoons – e farlo insieme ad altri artisti della città rende questa serata ancora più speciale.”

INFO EVENTO

Luogo: Piazzale Stazione Lido – Lungomare di Reggio Calabria

Data: Martedì 30 luglio 2025

Orario: 22:00 (ingresso libero, offerta facoltativa)

Segui l’evento sui social: @crazytoonsliveband | #ConLaMusicaNelCuore