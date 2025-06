Reggio, applausi ed emozioni per il concerto di fine anno del Liceo ‘T. Gullì’ – FOTO

La magia della musica ha animato il concerto di fine anno dell’Orchestra del Liceo Musicale e del Coro del Liceo “T. Gullì”. La serata è stata caratterizzata da un’ampia varietà di brani: l’orchestra e il coro hanno eseguito con maestria pezzi classici e brani tratti da famose colonne sonore, che hanno coinvolto il pubblico e suscitato emozioni profonde.

Sotto l’appassionata direzione del maestro Cettina Nicolosi e alla presenza di numerosissimi genitori, gli studenti hanno regalato performance intense e coinvolgenti, dimostrando preparazione e grande passione. La serata ha rappresentato anche un momento di festa e di riconoscimento, in quanto è stata celebrata la conclusione del primo ciclo del Liceo Musicale, con applausi scroscianti per gli studenti maturandi, che si sono mostrati orgogliosi del percorso effettuato e pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Hanno presenziato all’evento Giovanni Latella, Consigliere Comunale con delega allo sport, la prof.ssa Vincenza Caracciolo La Grotteria, vice direttore del dipartimento DIGiES dell’Università Mediterranea, i consiglieri comunali Roberto Vizzari e Federico A. Milia, oltre a numerosi dirigenti scolastici. Il vicesindaco di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e l’eurodeputata prof.ssa Giusy Princi hanno inviato calorosi messaggi di complimenti e di auguri ai ragazzi e a tutta la comunità scolastica del Liceo “T. Gullì”.

L’assessore Lucia Anita Nucera, responsabile dell’Assessorato Città Inclusiva e Solidale e delegata per l’occasione del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, ha espresso grande apprezzamento per lo spettacolo e ha lodato l’impegno degli studenti e del corpo docente. Con la sua presenza ha voluto sottolineare l’importanza della cultura e della musica come strumenti di inclusione e coesione sociale, valori fondamentali della politica culturale della città.

Durante la serata, il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Praticò, ha voluto rendere omaggio alla memoria di due docenti del Gullì prematuramente scomparse, la prof.ssa Marica Laurendi e la prof.ssa Francesca Saffioti. In un momento molto toccante, sono stati consegnati i premi e le borse di studio ai vincitori dei concorsi scolastici a loro dedicati, ricordando l’impegno e la passione che le caratterizzavano e che hanno lasciato un ricordo indelebile nella comunità scolastica.

Il Dirigente ha, poi, espresso un sentito ringraziamento a tutti gli studenti, i docenti e i familiari che hanno contribuito in modo concreto alla realizzazione della serata e di tutte le iniziative che hanno scandito l’anno scolastico, ricordando che la loro dedizione, la loro passione e la collaborazione quotidiana sono il cuore pulsante della crescita e della vitalità del Liceo “T. Gullì”.