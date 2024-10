Reggio, sulla terrazza del MArRC ‘Note alla luna’ con i sassofoni del Conservatorio

Grande successo al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per l’inaugurazione della mostra “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia”, curata dal direttore Carmelo Malacrino. Tra i presenti, oltre l’immancabile adesione delle associazioni culturali che animano la città, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, il Consigliere Regionale Domenico Giannetta, il Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace e il Sindaco del Comune Paolo Brunetti. Gradita la partecipazione dell’Ente Nazionale Sordi, con il Presidente di sezione Santoro Favasuli, il Consigliere Giacomo Scopelliti e l’esperto in lingua dei segni Vincenzo Frascà, che ha tradotto durante l’evento.

Sabato 22 luglio tornano le “Notti d’Estate al MArRC”, con l’apertura prolungata fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30). Grande attesa per “Note alla luna”, l’esibizione dei sassofoni del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, prevista alle 21.00 sulla spettacolare terrazza del Museo. Il quartetto di sassofoni sarà formato da Angelo Papazzo (sax soprano), Vincenzo Martorello (sax contralto), Martina Marafioti (sax tenore) e Orlando Russo (sax baritono).

Per i più piccoli e le famiglie torna anche “Una notte al Museo. Caccia al tesoro itinerante”, sabato sera dalle 20.30 nelle sale espositive. Un’esperienza ludico-didattica realizzata dallo staff di 4Culture con la supervisione della dott.ssa Maria Domenica Lo Faro. La partecipazione è gratuita; i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto, soggetto a bigliettazione.

«Sarà una magnifica estate al Museo – dichiara il direttore Malacrino. Tanti i turisti presenti, così come i cittadini che partecipano numerosi ai vari eventi. Mostre, concerti, laboratori per bambini, conferenze e tanto altro: quale modo migliore per “sentirsi a casa” al MArRC”».