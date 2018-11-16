Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende concedere in locazione i box vacanti all’interno del mercato di via Filippini e che a tal fine è indetta la procedura di selezione in oggetto.

La concessione avrà durata di 6 (sei) anni e, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10/2007, ove non siano intervenute esplicite cause di revoca o di decadenza, la stessa concessione si rinnova alla scadenza.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19 novembre 2018.

L’avviso integrale e gli allegati.