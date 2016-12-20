Concluso il corso pratico AIGA LOCRI per l’esame di abilitazione 2016

Mercoledì 7 dicembre si è conclusa la seconda edizione del Corso pratico AIGA LOCRI per l’esame di abilitazione 2016.

Il corso, interamente gratuito e riservato ai Soci Aiga, anche quest’anno si è svolto presso i locali del Tribunale di Locri, gentilmente concessi dal Presidente del Tribunale, Dr. Rodolfo Palermo, che ha fornito all’Associazione ed a tutti i corsisti un insostituibile contributo.

Un corso pratico in vista dell’esame di abilitazione

Durante le lezioni, dal taglio esclusivamente pratico, i giovani futuri Avvocati si sono confrontati con le tematiche più attuali in vista dell’esame di abilitazione, che si è svolto a Reggio Calabria il 13-14-15 dicembre.

Come già accaduto nel 2015, alcune delle tematiche che hanno formato oggetto di traccia d’esame erano state ampiamente approfondite nel corso delle lezioni: è il caso, in particolare, della donazione di cosa altrui, su cui era incentrata una delle tracce del parere di diritto civile, nonché la disciplina della rapina, oggetto dell’atto di diritto penale.

L’aver affrontato argomenti così complessi durante i mesi precedenti ha sicuramente rappresentato un importante aiuto per i corsisti, che hanno potuto affrontare con maggiore serenità la dura prova dell’esame di abilitazoione.

Il corso rappresenta la chiusura dell’anno formativo 2016 dell’AIGA Sezione di Locri, che si chiude sicuramente con un bilancio positivo, non solo per aver “fatto centro” sugli argomenti oggetto d’esame, ma anche e soprattutto per la quantità e la qualità di eventi formativi specificamente dedicati ai giovani Avvocati, realizzati nel corso dell’anno.

Rinnovati gli organi direttivi della sezione

In data odierna la Sezione di Locri, durante l’assemblea dei Soci, ha rinnovato gli organi direttivi, con alcune conferme e delle piacevoli nuove entrate, che sapranno sicuramente offrire il proprio contributo agli scopi dell’Associazione. Al Presidente Manuela Calautti, ai componenti degli organi direttivi Antonia Fabiola Chirico, Fabrizio Chiefari, Elisabetta Macrì, Simona Manno ed Emanuele Procopio, oggi si aggiungono anche i Soci Francesco Avveduto, Francesca Futia, Graziella Morabito e Ilario Papaleo.

La Sezione Aiga di Locri, nella sua rinnovata veste, nel ringraziare tutti i Colleghi per la continua partecipazione ad ogni attività associativa, dà appuntamento al mese di gennaio 2017, che sarà ricco di appuntamenti per i giovani avvocati di Locri.