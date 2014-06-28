Concluso il convegno di grafologia “Il problema della certezza attributiva in perizia grafica”

Si è tenuta, nella giornata di venerdì , presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, una giornata di studio e aggiornamento professionale in materia di grafologia dal titolo: “Il problema della certezza attributiva in perizia grafica”. Docenti relatori : Dott. Dario Mangiola, grafologo e perito grafico del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Vito Matranga responsabile della Sezione indagini grafiche del RIS di Parma, Avv. Salvatore Caccamo grafologo e perito grafico del Tribunale di Siracusa, Avv. Rino Mazzone grafologo e perito grafico del Tribunale di Siracusa, Avv. Domenico Rizzotti del Foro di Messina, Prof.ssan Angela Busacca docente di diritto dell’informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’incontro ha offerto ai professionisti del settore un’occasione di confronto e di riflessione sul problema della certezza attributiva in perizia grafica attraverso un appoccio multidisciplinare che ha abbracciato profili epistemologici, giuridici e processuali.

La manifestazione è stata coordinata dalla Dott.ssa Tiziana Scambia grafologa e Presidente dell’Associazione Grafologica Italiana (AGI) sezione Calabria.

La Presidente, Tiziana Scambia, ha manifestato soddisfazione per l’attualità degli argomenti trattati che rappresentano un momento di crescita culturale per chi esercita la professione di grafologo , in particolare per coloro che operano professionalmente nel settore.