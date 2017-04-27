Concorso ‘Aido …e la vita continua’, al ‘Preti’ la cerimonia

Inaugurazione sabato 29 aprile alle 10.30 e mostra aperta fino al 19 maggio con gli elaborati degli studenti vincitori del concorso

La Presidenza della sezione reggina dell’AIDO comunica che sabato 29 aprile p.v. ,alle ore 10,30, presso il Liceo Artistico “M.Preti”, sito in via Frangipane n°9 Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra riguardante gli elaborati degli studenti vincitori del concorso AIDO 2016/2017 “Aido …e la vita continua”.

L’esposizione sarà aperta al pubblico, e alle scolaresche in particolare, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 fino al 19 maggio p.v..