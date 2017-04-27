Concorso ‘Aido …e la vita continua’, al ‘Preti’ la cerimonia
Inaugurazione sabato 29 aprile alle 10.30 e mostra aperta fino al 19 maggio con gli elaborati degli studenti vincitori del concorso
27 Aprile 2017 - 19:02 | di Pasquale Romano
La Presidenza della sezione reggina dell’AIDO comunica che sabato 29 aprile p.v. ,alle ore 10,30, presso il Liceo Artistico “M.Preti”, sito in via Frangipane n°9 Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra riguardante gli elaborati degli studenti vincitori del concorso AIDO 2016/2017 “Aido …e la vita continua”.
L’esposizione sarà aperta al pubblico, e alle scolaresche in particolare, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 fino al 19 maggio p.v..
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