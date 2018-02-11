In occasione della mostra Water Warriors-Lynn Johnson National Geographic, presso le sale del Castello Aragonese di Reggio Calabria dal 10 gennaio all’8 febbraio è stato bandito il concorso fotografico “L’acqua elemento fonte di vita. Tra mutamenti climatici e politiche di azione globale” prodotta da Bluocean in collaborazione con il Kiwanis Città dello Stretto ,rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado.

La suddetta iniziativa dedicata alla fotografia non vuole essere una semplice competizione ma un modo per tracciare dei percorsi di studio e di ricerca sul tema dell’acqua con il privilegio di poter trarre stimolo dalle opere della mostra internazionale “Water Warriors” di Lynn Johnson. Obiettivo principale del concorso è che le foto siano espressione di tecnica e creatività ma anche di riflessione: un modo per tradurre in immagini il punto di vista dei ragazzi. Le fotografie realizzate sono state sottoposte al giudizio di una apposita Commissione. Gli studenti del Liceo Classico Europeo diretti dalla prof.ssa Tiziana Biondi hanno partecipato attivamente raggiungendo eccellenti risultati con un primo posto per Gaia Pellicanò , due secondi posti per Bruno Barillà e Paolo Stillitano , tutti frequentanti la IVB, per aver interpretato in modo mirabile il tema scottante a livello planetario dell’acqua .