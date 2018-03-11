Dopo la strepitosa vittoria contro Biella, a presentarsi durante la consueta conferenza stampa insieme a Marco Calvani c’è Gaetano Condello che si esprime in merito ai rumors degli ultimi giorni: “E’ doveroso parlare del momento societario fuori e dentro dal campo. Voglio rivolgere i complimenti a Marco Calvani ed al suo staff. Una settimana intensa, ben gestita per come è stata tenuta la squadra e come si stanno allenando. Un gruppo splendido che lavoro sodo, grandi professionisti, nonostante le difficoltà oggettive. Stiamo raccogliendo ottimi frutti.

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