Condello: ‘Convocato a Roma per la vicenda fidejussione’
Dopo il successo su Biella, Condello interviene sui rumors: indagine della Procura Federale, convocazione a Roma e fiducia negli organi competenti
11 Marzo 2018 - 20:26 | di Domenico Suraci
Dopo la strepitosa vittoria contro Biella, a presentarsi durante la consueta conferenza stampa insieme a Marco Calvani c’è Gaetano Condello che si esprime in merito ai rumors degli ultimi giorni: “E’ doveroso parlare del momento societario fuori e dentro dal campo. Voglio rivolgere i complimenti a Marco Calvani ed al suo staff. Una settimana intensa, ben gestita per come è stata tenuta la squadra e come si stanno allenando. Un gruppo splendido che lavoro sodo, grandi professionisti, nonostante le difficoltà oggettive. Stiamo raccogliendo ottimi frutti.
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“Per quanto riguarda la voci in giro, c’è un’indagine della Procura Federale. Sono personalmente convocato per domani. Ho grande fiducia nei confronti degli organi competenti per i quali mi metterò a completa disposizione. Auguro che i media siano oggettivi e si esprimano nel momento in cui avremo atti concreti. Al momento non posso rilasciare ulteriori approfondimenti su quello cui verte il problema, la società è serena”.
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