Venerdì 12 Maggio, alle ore 17, presso la Casa Editrice Falzea (Viale Calabria, 60), Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Dante, il Viaggio e l’Amore”, nell’ambito del ciclo di conferenze “I Poeti della Filosofia”.

Dante tra poesia e filosofia

Dante Alighieri è da secoli riconosciuto uno dei massimi poeti dell’Occidente, per la forza evocatrice dei suoi versi, che inducono la mente a viaggiare al di fuori del corpo, sperimentando l’incanto che la parola è in grado di generare quando è sorretta dal genio.

Ma la società contemporanea ha spesso ridotto Dante ad una semplice icona dell’Occidente, avvolgendone la figura in un vestito di luoghi comuni e di affermazioni scolastiche, che ne hanno ormai completamente nascosto l’originalità del pensiero e dell’ispirazione poetica.

Dante è stato prima di tutto un filosofo, uno dei maggiori di ogni tempo, un uomo del Medioevo che ha saputo tramandare i concetti fondamentali dell’antica spiritualità umana, eredità tanto dell’Occidente quanto dell’Oriente, interpretandoli alla luce del proprio personale genio.

Dante ha cantato l’Alchimia, la Via che conduce a Dio. E lo ha fatto utilizzando i simboli originali della Tradizione. Accostarsi a lui, significa avere l’impagabile occasione di conoscere l’essenza stessa dell’Umanità, quella costruita dalla potenza introspettiva dei grandi filosofi occidentali, quali Pitagora, Eraclito e Platone, e dalla profondità immaginativa dei grandi maestri d’oriente, da Zarathustra a Rumi.

La Via di Dante è la Via di Cristo. E’ la Via dell’Amore.

Chi è Domenico Rosaci

Domenico Rosaci è Professore Associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove svolge attività di ricerca nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale Distribuita, ed insegna Ingegneria del Web.

E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli” e “La Zingara di Metz” e dei saggi “Arcana Memoria: Storia dell’esoterismo” e “Il Labirinto del Cristo”.

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