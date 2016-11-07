Conferenza di Domenico Rosaci: ‘Nietzsche e la Scomparsa di Dioniso’

L'associazione Universalia ospita l'incontro dedicato al pensatore che più di altri ha influenzato la filosofia del Novecento e il mito di Dioniso

Venerdì 11 Novembre, alle ore 17.45 presso l’associazione Universalia, Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Nietzsche e la Scomparsa di Dioniso”.

Friedrich Nietzsche,un uomo che si spense proprio alle soglie del ‘900, è stato anche il pensatore che forse influenzò di più il pensiero filosofico di tale secolo, e certamente quello che meglio ne annunciò, ed in un certo modo ne incarnò, le patologie.

La sua profonda conoscenza dell’antica cultura greca, ma soprattutto la sua straordinaria sensibilità e l’ineguagliabile capacità interpretativa, gli consentirono di comprendere cosa avessero rappresentato in realtà, per il mondo antico, Dioniso ed Apollo.

A lui il ‘900 deve la comprensione della crisi psicologica dell’uomo contemporaneo, crisi esistenziale dovuta principalmente alla perdita di ciò che in noi è atavico, naturale, istintuale e soprattutto poetico, cioè vitale e creativo. Ne parleremo nel nostro prossimo incontro dedicato ad uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, e ad una delle più grandi perdite che la cultura umana abbia mai subito: la scomparsa di Dioniso.

Prof.Ing. Domenico Rosaci

PhD, Associate Professor of Computer Engineering

DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)

University “Mediterranea” of Reggio Calabria

Via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, Italy

Web:

email1: domenico.rosaci@unirc.it

email2: domenico.rosaci@gmail.com