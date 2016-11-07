City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Conferenza di Domenico Rosaci: ‘Nietzsche e la Scomparsa di Dioniso’

L'associazione Universalia ospita l'incontro dedicato al pensatore che più di altri ha influenzato la filosofia del Novecento e il mito di Dioniso

07 Novembre 2016 - 09:56 | di Vincenzo Comi

Locandina della conferenza Nietzsche e la scomparsa di Dioniso, associazione Universalia

Venerdì 11 Novembre, alle ore 17.45 presso l’associazione Universalia, Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Nietzsche e la Scomparsa di Dioniso”. 

Friedrich Nietzsche,un uomo che si spense proprio alle soglie del ‘900, è stato anche il pensatore che forse influenzò di più il pensiero filosofico di tale secolo, e certamente quello che meglio ne annunciò, ed in un certo modo ne incarnò, le patologie.

La sua profonda conoscenza dell’antica cultura greca, ma soprattutto la sua straordinaria sensibilità e l’ineguagliabile capacità interpretativa, gli consentirono di comprendere cosa avessero rappresentato in realtà, per il mondo antico, Dioniso ed Apollo.

A lui il ‘900 deve la comprensione della crisi psicologica dell’uomo contemporaneo, crisi esistenziale dovuta principalmente alla perdita di ciò che in noi è atavico, naturale, istintuale e soprattutto poetico, cioè vitale e creativo. Ne parleremo nel nostro prossimo incontro dedicato ad uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, e ad una delle più grandi perdite che la cultura umana abbia mai subito: la scomparsa di Dioniso.

Prof.Ing. Domenico Rosaci

PhD, Associate Professor of Computer Engineering

DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)

University “Mediterranea” of Reggio Calabria

Via Graziella, Loc. Feo di Vito, 89122 Reggio Calabria, Italy

Web:

email1: domenico.rosaci@unirc.it

email2: domenico.rosaci@gmail.com

Domenico Rosaci, conferenza Nietzsche e la scomparsa di Dioniso






Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?