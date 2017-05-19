Conferenza “Eurasia da Lisbona a Vladivostok: la visione di Putin”
Il 24 maggio alle 18.30 incontro promosso dal Circolo Culturale L'Agorà con i relatori Daniele Macris e Tatiana Potapova
19 Maggio 2017 - 13:09 | di Federica Geria
Mercoledì 24 maggio presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (entrata via Giudecca – inizio tapis roulant) inizio ore 18,30, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „Eurasia da Lisbona a Vladivostok: la visione di Putin”. Si andrà ad esplorare quindi il territorio di una figura, quella del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ubicata storicamente negli scenario posti a cavallo tra il novecento ed il terzo millennio. Alla conversazione culturale organizzata dal sodalizio reggino particeparanno, dopo i saluti istituzionali dell’onorevole Giovanni Lavorato (Console Onorario della Federazione Russa a Messina), in qualità di relatori Daniele Macris (Liceo Classico Maurolico di Messina) e Tatiana Potapova (free lance).
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