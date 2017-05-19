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Conferenza “Eurasia da Lisbona a Vladivostok: la visione di Putin”

Il 24 maggio alle 18.30 incontro promosso dal Circolo Culturale L'Agorà con i relatori Daniele Macris e Tatiana Potapova

19 Maggio 2017 - 13:09 | di Federica Geria

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, al centro della conferenza sull'Eurasia

Mercoledì 24 maggio presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (entrata via Giudecca – inizio tapis roulant) inizio ore 18,30, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „Eurasia da Lisbona a Vladivostok: la visione di Putin”. Si andrà ad esplorare quindi il territorio di una figura, quella del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ubicata storicamente negli scenario posti a cavallo tra il novecento ed il terzo millennio. Alla conversazione culturale organizzata dal sodalizio reggino particeparanno, dopo i saluti istituzionali dell’onorevole Giovanni Lavorato (Console Onorario della Federazione Russa a Messina), in qualità di relatori Daniele Macris (Liceo Classico Maurolico di Messina) e Tatiana Potapova (free lance).

Conferenza Eurasia da Lisbona a Vladivostok a Reggio Calabria, foto dell'evento

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