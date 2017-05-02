Conferenza su ‘Spie ed intelligence durante il periodo napoleonico’

Dagli “agentes” romani a Mata Hari, dai racconti di Ian Fleming ed i vari attori che hanno interpretato le gesta dello 007, agente segreto di sua Maestà britannica, con licenza di uccidere alla zona grigia caratterizzata intrighi, colpi di scena, omicidi, soppressione di avversari, nomi insospettabili: questi alcuni delle cifre che da sempre e storicamente hanno fatto parte delle varie intelligence che si sono succedute con lo scorrere del tempo. Da queste cifre la prossima conversazione storica culturale inserita nel palinsesto della quindicesima edizione degli studi napoleonici a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” e del Centro studi “Gioacchino e Napoleone” che si svolgerà a Reggio Calabria mercoledì 3 maggio a partire dalle ore 18 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant). La presenza degli uomini invisibili nella zona grigia è storicizzata durante il periodo napoleonico e da queste cifre il tema della nuova conversazione dal titolo “Spie ed intelligence durante il periodo napoleonico” .