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Conferenza:La città come monumento globale.Interventi su edifici,spazi pubblici,arredo urbano

Si chiude il ciclo di conferenze del Touring Club Italiano e dell'Università Mediterranea con la soprintendente Margherita Echberg, il 19 giugno alle 19

18 Giugno 2014 - 17:11 | di Redazione

Domani 19 giugno alle ore 19,00, presso il Salone delle Conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia [via T. Campanella, 38] dell’Università Mediterranea, avrà luogo la sesta ed ultima conferenza del ciclo “#storia#presente#provedifuturo”, organizzato dal Touring Club Italiano e dall’Università Mediterranea, tenuta dalla Dott.ssa Margherita Echberg, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di RC e VV, sul tema “La città come monumento globale. Interventi su edifici, spazi pubblici, arredo urbano: casi e problemi”.

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