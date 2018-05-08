Si terrà il 9 maggio 2018 presso la Sala delle Conferenze di Confindustria in Reggio Calabria un seminario su ISI 2017 – Finanziamenti alle imprese.

Il tema – di grande attualità e importanza per il territorio – delinea l’evoluzione dell’INAIL nel welfare italiano e illustra lo strumento prescelto, ossia i bandi ISI, che hanno l’obiettivo dell’erogazione di risorse economiche in forma di contributi, a favore di imprese che realizzano progetti di investimento nel settore della sicurezza.

Le risorse dell’Avviso ISI 2017 per la Calabria

Con l’Avviso pubblico ISI 2017 INAIL mette a disposizione, per la nostra Regione, Euro 10.114.408,00 affinché gli operatori presenti nel territorio, consapevoli della necessità di una sempre crescente attenzione riferita alla sicurezza sul lavoro, possano porre in essere miglioramenti organizzativi e strumentali nell’ambito della propria organizzazione, per raggiungere l’auspicato obiettivo “infortuni zero” a cui tutti vogliamo tendere.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, Giuseppe Nucera – Presidente Confindustria di Reggio Calabria, Flaviana Tuzzo – Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Calabria e Caterina Crupi, Direttore regionale INAIL Calabria.

L’iniziativa dell’INAIL per la Rete sociale

In tale contesto assume particolare rilievo l’iniziativa del Direttore regionale, volta a fornire la piena disponibilità dell’INAIL a partecipare attivamente in sinergia alla RETE SOCIALE, al fine di dare un contributo di idee e risorse per lo sviluppo della delicata materia della prevenzione e della tutela globale integrata del lavoratore.

L’appuntamento del 9 maggio 2018 è soltanto il primo di una serie di eventi sui progetti ISI, che avranno luogo nel corso del mese di maggio nei vari capoluoghi di provincia della Calabria.

Per ogni approfondimento sui bandi ISI si invita a visitare il sito istituzionale www.inail.it.

Programma

Ore 9:00 – Registrazione partecipanti Ore 9:30 – apertura dei lavori e saluti

Dr.ssa Caterina Crupi ( Direttore Regionale INAIL Calabria)

Dr. Giuseppe Nucera ( Presidente Confindustria Reggio Calabria)

Dr.ssa Flaviana Tuzzo ( Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro Reggio Calabria)

Ore 10:00 – Proiezione Video

Proiezione Video tutorial

Ore 10:15 – Le fasi del Bando , come presentare i progetti Dott. Stefano Busonero ( CONTARP regionale Inail Calabria) Arch. Rosanna Macrì ( CTER Inail Calabria)

Proiezione video campagna : storie di prevenzione

Ore 12:30 Question time ( risponde pool tecnico/ amministrativo Inail) Ore 13:00 conclusioni

Dr. Liborio Cuzzola ( Direttore Territoriale Inail Reggio Calabria)

Compilazione questionario ECM