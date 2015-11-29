Confindustria: presentazione della Rete d’Impresa Edilnet

Sarà presentata lunedì 30 novembre prossimo, con inizio alle ore 9, nel Salone dell’Associazione degli Industriali di Reggio Calabria (Via Torrione 96), la rete d’impresa Edilnet. Si tratta di un progetto avviato negli anni scorsi con il sostegno della Regione Calabria, finalizzato allo sviluppo del metadistretto produttivo della bioedilizia reggina. L’obiettivo di questo network di operatori economici dell’edilizia etica e sostenibile è concretizzare il riposizionamento complessivo del sistema produttivo locale alla luce trasformazioni che hanno interessato l’economia negli ultimi anni. La giornata si aprirà con gli indirizzi di saluto dei presidenti di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea; di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari, e Ance Calabria, Francesco Berna. Seguirà la relazione del direttore di Ance Reggio, Antonino Tropea, che illustrerà il progetto Edilnet. Il programma prevede successivamente gli interventi del senatore Antonio Caridi, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Carmela Barbalace, del presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, del commissario della Camera di commercio di Reggio Francesco Venneri e del sindaco della città, Giuseppe Falcomatà. I profili tecnici dell’incontro saranno al centro della successiva tavola rotonda cui prenderanno parte il direttore di Retimpresa Fulvio D’Alvia, il rappresentante di Ance Lombardia Andrea Pastori e del dirigente del dipartimento regionale Sviluppo economico Felice Iracà. Concluderà l’incontro il vicedirettore generale dell’Associazione nazionale costruttori edili, Antonio Gennari.