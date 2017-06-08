CONI Calabria: conclusi incontri sull’inserimento lavorativo degli atleti

Dopo i saluti inaugurali del Presidente C.R. CONI Calabria, Maurizio Condipodero, si sono conclusi i primi due appuntamenti della formazione regionale specialistica legata al progetto “La Nuova Stagione – Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività sportiva”, presso il salone del Comitato Regionale CONI Calabria.

Il progetto, promosso dal CONI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nato dal bando pubblico per l’ammissione di 600 ex-atleti al termine dell’attività sportiva, è strettamente correlato all’attuazione del Programma Operativo Nazionale SPAO, “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, orientando così gli atleti nella loro scelta professionale al termine della carriera agonistica.

La durata triennale del progetto permetterà la valorizzazione delle competenze acquisite dagli atleti nel corso della loro esperienza in ambito sportivo così da inserirle tra le opportunità offerte dal mondo del lavoro.

Sono tre le tipologie di formazione proposta:

Linea C.1 Formazione Basica per tutti gli atleti a fine carriera

Linea C.2 Formazione specialistica in management sportivo

Linea C.3 Formazione specialistica per l’auto impiego e l’auto imprenditorialità nel settore dello sport

I primi due incontri a Reggio Calabria, tenuti dal docente Dott. Giovanni Esposito, sono stati incentrati sull’importanza e le caratteristiche della Responsabilità Sociale dello Sport, per poi seguire negli incontri futuri con il contesto organizzativo delle società sportive, la gestione del capitale umano e relazionale, il marketing, la comunicazione esterna, gli aspetti legali e giuridici, la sicurezza e la prevenzione, le relazioni istituzionali del mondo dello sport, il pubblico e le attività di CRM.